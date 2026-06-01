Sahabenin oğlunun mezarı bulundu, türbeye dönüştürüldü

01.06.2026 15:33
İstanbul'un fethi için sefere çıkan Ali bin Abdülkerim'in mezarı, Sakarya Akyazı'da babası Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin türbesi karşısında tespit edildi. Tarihçi kitaplarını satarak alanı türbeye çevirdi.

İstanbul'un fethi için çıktığı seferde yaralanarak dönüş yolunda şehit olduğu rivayet edilen Ali bin Abdülkerim, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde türbesi bulunan babası Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin karşısına defnedildi. Yaptığı çalışmalarla mezarı tespit eden tarihçi, okuduğu kitapları satarak alanı türbeye dönüştürdü.

Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde türbesi bulunan ve halk arasında "Abdülkerim" adıyla da anılan Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin Medineli sahabelerden biri olduğu ve İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olduğu ifade ediliyor. Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz'in "Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır" hadisine mazhar olmak amacıyla yola çıkan ordular arasında yer alan Hazreti Malik bin Ebi Havli, Pazarköy'de çıkan bir çatışmada şehit düştü ve buraya defnedildi. Babasının şehit olduğunu öğrenen oğlu Ali bin Abdülkerim ise İstanbul'un fethedilmesi için düzenlenen ikinci sefere katıldı. İstanbul'a kadar giden ve burada yaralanan Ali bin Abdülkerim, dönüş yolunda şehit oldu ve babasının mezarının karşısına defnedildi. Yaptığı çalışmalar neticesinde mezarı tespit eden tarihçi İhsan Uzungüngör, okuduğu kitapları satarak mezarı türbeye çevirmeye çalıştı. Her ne kadar Hazreti Malik bin Ebi Havli'ye ve oğlu Ali bin Abdülkerim'e dair bilgiler İslam tarihi kaynaklarında sınırlı olsa da halk arasında sahabe olduklarına dair inanç güçlü şekilde yaşatılıyor.

"Okuduğum tarih kitaplarını satarak türbeye çevirmeye çalıştım"

Tarihçi İhsan Uzungüngör, "Ali bin Abdülkerim, Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin oğludur. 668 yılında Hazreti Malik bin Ebi Havli burada şehit düştü ve defnedildi. Bunu duyan oğlu ise İstanbul'un fethedilmesi için düzenlenen ikinci sefere katıldı ve İstanbul'a kadar gitti. İstanbul'da yaralandı ve dönüş yolunda şehit oldu. Diğer sahabeler onu alarak babasının defnedildiği yerin karşısına defnetti. Bu kabri araştırmalarım neticesinde kendim buldum ve okuduğum tarih kitaplarını satarak türbeye çevirmeye çalıştım. Vatandaşlar daha çok Hazreti Malik bin Ebi Havli'nin türbesine geliyor ama buraya gelen de var. Pazarköy halkı türbeyi çok ziyaret etmez, daha çok Kuzuluk'taki İhlas Holding'in kaplıcalarındaki misafirler burayı ziyaret eder" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

