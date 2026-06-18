Sahil Güvenlik 44. yıl dönümünü kutladı

Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya, " Mavi Vatan'ın her bir damlasında, egemenlik haklarımızı ve ulusal çıkarlarımızı koruma kararlılığımız dün olduğu gibi bugün de tamdır" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende komutanlığın tarihçesinin okunmasının ardından Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

"Mavi Vatanımızın sarsılmaz koruyucusu, denizlerimizin güvenliği, huzuru ve geleceğinin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz" diyerek sözlerine başlayan Yarbay Barış Kaya, "Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen, modernleşen ve gücüne güç katan komutanlığımız; bugün sahip olduğu yüksek teknolojiye sahip gemileri, botları, hava unsurları ve en önemlisi nitelikli ve fedakar personeliyle dünyanın en önde gelen Sahil Güvenlik teşkilatlarından biri konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, deniz sınır güvenliğinin sağlanmasından, yasa dışı göçle mücadeleye; kaçakçılığın önlenmesinden, deniz ekosisteminin ve kaynaklarımızın korunmasına kadar her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz bir görev bilinciyle hareket ediyoruz. Mavi Vatanımızın her köşesinde, gece-gündüz demeden görev yapan personelimiz; üstün görev anlayışı, disiplini ve fedakarlığıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Özellikle zorlu hava ve deniz şartlarında yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sayesinde birçok vatandaşımızın hayatına umut olunmuş, devletimizin şefkat eli denizlerde de hissedilmiştir" diye konuştu.

"Mavi Vatan'ın her bir damlasında ulusal çıkarlarımızı koruma kararlılığımız tamdır"

Köklü bir geçmişe sahip olan komutanlığın ilk günkü azim ve kararlılıkla Mavi Vatan'ı koruduğunu ifade eden Yarbay Kaya, "44 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle Sahil Güvenlik Komutanlığı, çağın gereklerine uygun olarak kendini geliştirmeye ve ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu bilinçle, her geçen gün büyüyen sorumluluklarımızın farkındayız. Mavi Vatan'ın her bir damlasında, egemenlik haklarımızı ve ulusal çıkarlarımızı koruma kararlılığımız dün olduğu gibi bugün de tamdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' hedefi doğrultusunda Mavi Vatan'ın her köşesinde omuz omuza görev yaptığımız silah arkadaşlarımızla birlikte, en zorlu şartlarda bile aynı azimle mücadele etmekten gurur duyuyor; bu şanlı sancağı denizlerimizde her zaman en yüksekte taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümünde, teşkilatımızın birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyor; tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve denizlerinizde pruvanızın neta olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Programa ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Bostancı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, EMŞAV Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, askeri erkan, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.

Anıttaki törenin ardından kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında Asri ve Kıranköy Şehitlikleri de ziyaret edildi. - SAMSUN