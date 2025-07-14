Şahin: "15 Temmuz, bu milletin ihanete karşı siper olduğu tarihi bir duruştur"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine sahip çıkarak tarihe yön verdiği bir diriliş ve birlik günü olduğunu vurguladı.

Tarihi doğru okumak ve gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarmanın, millet olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri olduğunu dile getiren Şahin, Türk Milleti'nin tarih sahnesindeki varlığının, destansı zaferlerle, kahramanlıklarla ve özgürlük uğruna verilen mücadelelerle dolu olduğunu hatırlattı.

"Millet iradesi üstünde irade kurmaya çalışanlar daima hezimete uğrayacaktır" diyen Başkan Şahin, "O gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar. 15 Temmuz'da yaşanan hainliğin bir daha yaşanmaması duasıyla, 'Gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti önüne çıkarılan tüm engellere rağmen yoluna sağlam adımlarla devam edecektir. Hedefimiz milletimizin fedakarca sahip çıktığı bu ülkenin istikbalini beraberce güvenle imar etmektir. Milli irade demokrasinin temelidir ve bu temel ülkelerin en sağlam dayanağıdır. Milli birliğimiz bu sağlam temel üzerinde yükselmektedir ve ilelebet de bizi koruyacak olan yegane gücümüz bu olacaktır. Bu vesile ile istiklal ve istikbal davası için vatan haini darbecilere karşı koyarken şehadete yürüyen şehitlerimize ve vatanın bir karış toprağını ezdirmeyen ve bize bugünleri emanet eden ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP