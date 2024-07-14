Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14.07.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu ifade etti.

Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında Türk Milleti'nin mazisinin çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, destansı mücadelelerle dolu olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanının bağımsızlığı korumanın yanında, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile olduğunu belirten Şahin mesajında, "O gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar. 15 Temmuz'da yaşanan hainliğin bir daha yaşanmaması duasıyla, 'Gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti önüne çıkarılan tüm engellere rağmen yoluna sağlam adımlarla devam edecektir. 'Gaziantep şehit olur, gazi olur, ancak esir olmaz' sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan bu milletin yazdığı tarih bütün dünyaya ders olmuştur. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun. Hedefimiz milletimizin fedakarca sahip çıktığı bu ülkenin istikbalini beraberce güvenle imar etmektir. Milli irade demokrasinin temelidir ve bu temel ülkelerin en sağlam dayanağıdır. Milli birliğimiz bu sağlam temel üzerinde yükselmektedir ve ilelebet de bizi koruyacak olan yegane gücümüz bu olacaktır. Bu vesile ile istiklal ve istikbal davası için vatan haini darbecilere karşı koyarken şehadete yürüyen şehitlerimize ve vatanın bir karış toprağını ezdirmeyen ve bize bugünleri emanet eden ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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