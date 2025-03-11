Şahin: "İstiklal Marşımız, bir milli mutabakat metnidir" - Son Dakika
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Şahin: "İstiklal Marşımız, bir milli mutabakat metnidir"

Şahin: "İstiklal Marşımız, bir milli mutabakat metnidir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.03.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, tam bağımsızlığa inanmış bir vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın anlamına vakıf olabilmek için öncelikle Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, "İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde, milletimize cesaret ve moral kaynağı olan, milletimizin hasletlerini, değerlerini ve vatan sevgisini en veciz şekilde özetleyen bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Şahin, "Milletimizin ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın mısraları, aziz milletimizin ortak sesi olmuştur. Bu ses öyle bir sestir ki içimizden taşan coşkuyla, tek yürek tek millet olduğumuzu, tüm cihana haykırmaktadır. Milletimiz bu eşsiz marşın, her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmesinin tek sebebi budur. Bizler de bugün şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize ve vatan kahramanlarına en büyük borcumuz, gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde parlak bir geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir. Hissederek, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın'. İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanları ile bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin: 'İstiklal Marşımız, bir milli mutabakat metnidir' - Son Dakika

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