Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 30 Ağustos'un, "Ya İstiklal, ya Ölüm"den başka seçeneği kalmayan bir milletin genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile tek yürek, tek bilek olarak düşmanı toprağından silip attığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Başkan Şahin, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sona erdiği bu zaferin, kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı destanın zaferle taçlandığı gün olduğunu vurguladı.

Türk milletinin, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığını belirten Şahin, bu kadim milletin, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermediğini bundan sonrada asla vermeyeceğini ifade ederek, "19 Mayıs 1919'da imkansızlıklar içinde yakılan kurtuluş ışığı, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde kazanılan tarihi bir zaferle koca bir meşaleye dönüşüp tüm ülkeyi karanlıktan çıkardı. Bu zafer tüm dünya için önemli bir mesajdır. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında dünyaya ilanı, bu milleti esir etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon'dan, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ve İzmir'den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım Dünya'yı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır. Aziz Türk milletinin bağımsızlık uğruna yedi düvele karşı verdiği mücadeleyle hürriyet ve istiklale olan inancını bütün dünyaya haykırdığı, milli ruhunu ve onurunu yücelttiği büyük zaferin 102'inci yıl dönümünü milletçe omuz omuza kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bin yıldır bu coğrafyada nice düşmanları yenmiş, nice ihanet çetelerini çökertmiş olan bu aziz millet, bugün yine aynı şuurla, aynı inanç ve ruhla, milli beraberliğine kenetlenerek, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında bütünleştiği sürece daha nice destanlar yazmaya muktedir bir millettir. Biz de bu vatan sevdası ve bu bağımsızlık aşkı olduğu müddetçe karşımızda duracak hiçbir kuvvet yoktur. Türkiye, geleceğine umutla, güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP