Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Başkan Tahmazoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Başkan Tahmazoğlu'nu Ziyaret Etti

26.05.2025 17:45
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olduktan sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti. Takım, sezon boyunca gösterdiği başarılar nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

- Ampute Futbol Takımı, Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret etti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, şampiyonluğun ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Gebze Belediye Ampute'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute'yi konuk etti. Akkent Spor Köyü Sahası'nda oynanan maçı Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan'ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak ikili averajla Alves Enerji'yi geride bırakıp şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Ampute futbolcuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ampute Futbol Takımı, şampiyonluğun ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Mehmet Tahmazoğlu: "Biz tüm kesimlerin spor yapmasından yanıyız"

Nazik ziyaretlerinden dolayı futbolculara teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çok mutluyuz. Biz tüm kesimlerin spor yapmasından yanıyız. Bunun için spor ayakkabısı, spor malzemeleri dağıtıyoruz. Altyapımızı ona göre hazırladık. Ampute futbolda da yaklaşık 10 yılı aşkın bir süreden beri Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. Bu anlamda hem altyapıya yatırım yaptık. Şu anda Türkiye'de olmayan spor köyümüz, Ampute Futbol Takımımızda kullandığı sahalarımız, tesislerimiz var. Aynı zamanda da engelli sporcularımızın desteklenmesi anlamında biz bunu çok önemsiyoruz. Sağ olsun yaptığımız yatırımlar da boşa gitmedi. Hem takım oyuncularımız, hem antrenörümüz, yöneticilerimiz bu alana inandık. Şu ana kadar 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 tane Lig Şampiyonluğu, Süper Lig Şampiyonluğu, 4 tane de Türkiye Kupası kazandık. Yani yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Kulüplere ve belediyelere de örnek olmaya başladı. Birçok belediye şu anda Ampute futbolunu desteklemeye başladı. Yeni takımlar kuruldu. Bu anlamda ben hem antrenörümüzü, yöneticilerimizi, futbolcularımızı kutluyorum. Çok inanarak mücadele verdiler. Haklı olarak bir Türkiye Lig Şampiyonluğu kazandılar. Ben hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Fatih Karakuş: "Bu ligin en iyisi biziz"

Ziyarette konuşan Antrenör Fatih Karakuş, "Şahinbey neredeyse biz şampiyonuz. Sezonun başında başkanımıza da sözü söyledik. İlk hafta da söyledik son hafta da söyledik. Bu ligin en iyisi biziz. Allah'ın izniyle de lig sonu şampiyon olduk. Bize her zaman destekleriyle yanımızda olan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Fuat Taştan: "Sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Takım kaptanı Fuat Taştan ise, "Sezon başında başkanımıza vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekten iyi bir ekibimiz ve iyi bir çalışma ortamımız var. Tabii bu çalışma ortamını hiçbir şekilde gerekli her şeyi hazırlayarak bunun topundan, sahasından, planından, projesinden her şeyini eksiksiz bir şekilde bize sunan Şahinbey Belediyesi ve Onursal Başkanımız Mehmet Tarmazoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Politika, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Başkan Tahmazoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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