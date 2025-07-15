Şahinbey Belediye Başkanı, LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı, LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Destek Müjdesi Verdi

Şahinbey Belediye Başkanı, LGS\'de Tam Puan Alan Öğrencilere Destek Müjdesi Verdi
15.07.2025 14:14  Güncelleme: 14:16
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS'de tam puan alan ve yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere 4 yıl boyunca nakdi destek sağlayacağını açıkladı. Toplamda verilen eğitim desteği miktarı 1 milyar TL'yi aştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu LGS sınavında tam puan alan ve yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere nakdi destek sağlayacağının müjdesini verdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun üniversite ve lise öğrencilerine verdiği destek böylece 1 milyar TL'yi aşmış oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 23 tam puan alıp Şahinbey İlçesi'ndeki okulları tercih edecek olan öğrencilere 4 yıl boyunca 10 bin TL ile yüzde 5'li dilime girip yine Şahinbey İlçesi'ndeki okulları tercih eden öğrencilere başarı durumlarına göre her ay olmak üzere 4 yıl boyunca nakdi destek vereceğini açıklayarak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte protokol imzaladı. Şahinbey Belediyesi'nin imzaladığı protokol ile bugüne kadar üniversite ve lise öğrencilerimize verdiği nakdi destek miktarı 1 milyar TL'yi aştı

"Şehrin geleceği bizim için çok önemli"

Öğrenciler için en iyi şartların oluşturulması gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Alınan başarıdan dolayı herkes çok mutlu. Alınan başarı bir anda olmuyor. Bu başarının birçok nedeni var. Şehrimizde başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere eğitim öğretime önemli destekler veriliyor. Şahinbey Belediyemiz sadece bugünkü protokolle yıl içerisinde de eğitime sürekli destek oluyor. Bunların her biri moral ve motivasyon anlamında bizim işimizi kolaylaştırıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız LGS'de alınan bu başarının gururlandırdığını söylüyor. Ancak, Şahinbey'de kalıp bu başarılarını devam ettirirlerse bu başarılarını desteklerle devam ettireceğini söylüyor. Verilen destek çok anlamlı. Öğrencilerimiz bu sayede Şahinbey'deki liseleri tercih etmiş olacak hem de Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği destekle taçlandırmış olacaklar" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı alınan başarıdan ve verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "LGS'de dereceye giren öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da başarıyı teşvik edip ödüllendirmesinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Gizli kahramanlarımız olan Milli Eğitim camiamızı da ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimize destek oluyoruz"

Eğitme verilen desteklerle başarı oranının arttığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Eğitimde alınan başarıdan dolayı başta Valimiz Kemal Çeber olmak üzere Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür diyorum. Başarı oranına baktığımızda geçen yıl ile bu yıl arasında ciddi bir artış oldu. Geçen yıl 3 tam puan alan öğrencimiz varken bu yıl 23'e çıktı. Tabi bu bir gün de olan bir şey değil. Kademe kademe yıllardan bu yana emek veriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğitim şehri Gaziantep'in bu şekilde yükselmesi bizim gurur kaynağımız. Şahinbey Belediyesi olarak başarılı olan öğrencilerimizi geçen yılda imzaladığımız protokolle Şahinbey'deki okulları tercih etmeleri halinde ödüllendirmeyle ilgili protokol yapmıştık. Bir yıllık olan protokolümüzdü. İmzaladığımız protokolle özellikle 23 tam puan alan öğrencimizin Şahinbey İlçesi'ni tercih etmesi halinde her yıl 9 ay boyunca aylık 10 bin destek vereceğiz ve bunu 4 yıl boyunca devam ettireceğiz. Yine 5'lik dilime giren öğrencilerimize her ay başara oranına göre 4 yıl boyunca destek vereceğiz. Aldıkları başarıyı hem tebrik etmek hem de eğitim başarımızın kalıcı hale dönüşmesi adına böyle bir protokol imzaladık. Katkılarından dolayı Valimiz Kemal Çeber olmak üzere Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise, "2025 yılı LGS'da bu yıl çok güzel bir tablo ortaya çıktı. 23 öğrencimiz Türkiye birincisi olarak şehrimizi gururlandırdı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde ilimizde yüzde 5'lik dilime girip Şahinbey bölgesindeki okulları tercih eden öğrencilere destek vermekle ilgili protokol imzaladık. Öğrencilerimizin şehrimizde kalması ve ailelerinin yanında eğitim alıyor olması ve bu süreç içerisinde eğitim desteğinden istifade ediyor olmaları eğitim camiamız açısından çok sevindirici bir durum. İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı, LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika

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