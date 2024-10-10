Şahinbey Belediyesi 182 Bin Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi 182 Bin Bebeği Ziyaret Etti

Şahinbey Belediyesi 182 Bin Bebeği Ziyaret Etti

Şahinbey Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 182 bin 347 bebek ve ailesini evlerinde ziyaret ederek bebek bakımı ve sağlık konularında bilgilendirdi.

10.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:39
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Şahinbey Belediyesi, 2011 yılında hayata geçirdiği ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiği 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 182 bin 347 aileyi ve bebeği evinde ziyaret ederek hediye takdim etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun projelerinden birisi olan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında ziyaretler sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında her gün iki ekip Şahinbey'de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriyor.

Şahinbeyli bebekler ziyaret ediliyor

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılında İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında ilçe sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 182 bin 347 bebeğe 'Hoş Geldin' diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

"Hoş Geldin Bebek projemizi önemsiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dünyaya gelen bebekleri evlerinde ziyaret etiklerini belirterek, "Şahinbey ilçemizde her yıl yaklaşık 20 bine yakın bebek doğuyor. Biz de doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz ebemiz ve belediye personelimizle birlikte annelere bebek bakımı hakkında bilgiler veriyoruz. Diğer yandan Şahinbey Belediyesi olarak bebeklerimize battaniye, ateş ölçer ve çanta hediye ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 182 bin 347 bebeğe hoş geldin dedik. Evlilik Okulu Projemiz ile yeni evlenen çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizi evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik etmek. Böylelikle ülkemizin sağlıklı bireylerle aile yapısını güçlendirerek bu alanda da gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 182 Bin Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika

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