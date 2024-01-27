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Şahinbey Belediyesi 7 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıttı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi 7 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıttı

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdi. Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan belediye, desteğini sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi 7 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıttı
27.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:50
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Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton hayvan yemi dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu dağıtımlarını Yeşilkent Mahallesi'nde devam ettirdi. Şahinbey Belediyesi sertifikalı tohum ve gübre desteği çerçevesinde 7 bin ton hayvan yemi dağıtımı daha gerçekleştirdi.

"Amacımız çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi desteklemek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çiftçiye destek olmak gerçekten çok önemli. Çiftçi ürettiği zaman çiftçi ve Türkiye kazanıyor. Pandemi sürecinde gördük ki tarım çok önemli. Sanayi elbette önemli ondada gelişmemiz gerekiyor ama sanayi karın doyurmuyor. Özellikle Gaziantep tarımıyla kendine yeten bir şehir. Bizim ürettiğimiz domates, biber gibi birçok meyve ve sebze Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi bölgelere ulaşıyor. Yine tarımla uğraşan çiftçilerimizin sayısı 3 bin 750'den 8 binin üzerine çıktı. Önceden köyden kente göç vardı, şimdi ise tam tersi oluyor. Bu toprakları mutlaka ekmemiz gerekiyor. Nasıl askerlerimiz vatanın her yerini koruyorsa bizimde aynı şekilde topraklarımızı korumamız gerekiyor. 7 yıldan beri çiftçilere destek veriyoruz. Ekilmemiş hiçbir toprağımız kalmadı. Herkes toprağına sahip çıkıyor. Sadece yem desteğinde bulunmuyoruz aynı zamanda inek ve koyun dağıtımı da yapmaktayız. ve 300 üstünde ailemiz bundan yararlandı. Bizim amacımız çiftçilerimizin ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

"Bize her türlü destekte bulundu"

Törende konuşan Yeşilkent Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırım, "Tabiiki çiftçilik bitiş aşamasındaydı. Vatandaşlar ekip yapamıyorlardı. Şahinbey Belediyesi sayesinde her şey yapmaya başladık. Bize her türlü destekte bulundu. Hayvan desteği yem ve gübre desteği gibi tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı" ifadelerini kullandı.

"Tahmazoğlu başkanımız 7 yıldır bizim yanımızda"

Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söyleyen vatandaş Mehmet Ağzıbağlı, "Biz çok mutluyuz hizmetten. Tahmazoğlu başkanımız 7 yıldır bizim yanımızda. Bize 7 yıldır her türlü destekte bulundu. Maddi yönden bize çok faydası oluyor. Neredeyse yüzde 50 hayvan desteğinde bulunuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 7 Bin Ton Hayvan Yemi Dağıttı - Son Dakika


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