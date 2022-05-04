Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı

04.05.2022 15:15
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlar için görev başında olmaya devam etti.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlar için görev başında olmaya devam etti.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmaları da yaptı. Zabıta ekipleri ise denetimlerin yanı sıra sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için özellikle kırsal mahallelerdeki hayvanlara yem dağıtımı gerçekleştirdi.

"Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı"

Ramazan Bayramı süresinde ekiplerin gece ve gündüz demeden çalıştığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Ramazan Bayramı'nı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Ramazan Bayramı süresinde belediyemizin Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştılar. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekiplerimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı - Son Dakika


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