Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi\'nde 452 çift sertifikalarını aldı

Yerel

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesi'nde eğitim gören 452 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 47 bin 745 çifte eğitim verdi.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Allah çiftlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak evlilikte yanınızda olduğumuz gibi çocuklarınız olduğunda da yanınızda olacağız. Göreve geldiğimiz günden buyana 'Hoş Geldin Bebek Projemiz' ile evinizdeki ilk ziyaretçiniz Şahinbey Belediyesi olacak. Bebeğinizin bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Sonraki yıllarda da ana sınıfından başlayarak eğitimlerinde de onların yanında olacağız. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP