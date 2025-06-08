Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hijyenik Temizlik Uygulamaları Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hijyenik Temizlik Uygulamaları Gerçekleştirdi

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Hijyenik Temizlik Uygulamaları Gerçekleştirdi
08.06.2025 15:39  Güncelleme: 15:41
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Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı süresince çevre temizliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla Koku Nötralizasyonu uygulamasını sürdürdü. Kurban kesim yerlerinde kötü kokuları önlemek için çeşitli önlemler alındı.

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı süresince hem çevre temizliğini sağlamak hem de halk sağlığını korumak amacıyla bu yıl da Koku Nötralizasyonu uygulamasını bu yılda gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde bulunan kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bu yıl da Koku Nötralizasyonu uygulamasını sürdürdü. Kurban kesim yerlerinde kesim sonrasında yayılan kötü kokunun önüne geçmek için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına köpüklü su ile birlikte Koku Nötralizasyonu ürün sıkarak çevreyi rahatsız edici kötü kokuların önüne geçildi.

"Temizlik, hizmet anlayışımızın merkezinde yer alıyor"

Temizliğin en hassas konulardan biri olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine aralıksız devam ediliyor. Temizlik çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz çöp konteyneri yıkama ve dezenfektesi sayesinde; çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenip, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Kurban Bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına Koku Nötralizasyonu ile özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hijyenik Temizlik Uygulamaları Gerçekleştirdi - Son Dakika

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