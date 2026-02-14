Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi

Gaziantep\'te 14 Şubat\'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi
14.02.2026 16:25  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Şahinbey Belediyesi'nde 62 çift dünya evine girdi. Belediye, gençleri evlenmeye teşvik etmek amacıyla çeşitli destekler sağlıyor.

Şahinbey Belediyesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 62 çift dünya evine girdi.

Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gün boyu yoğunluk yaşandı. Hayatlarını birleştirmek için özel tarihi tercih eden çok sayıda çift, sabahın erken saatlerinden itibaren nikah işlemleri için merkezde hazır bulundu. Ailelerin ve yakınlarının da katılımıyla nikah salonunda zaman zaman yoğunluk oluşurken, belediye ekipleri işlemlerin aksamaması için yoğun mesai harcadı.

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 14 Şubat'ta "evet" diyerek yeni bir başlangıç yaptı. Nikah törenleri sırasında duygusal anlar yaşanırken, hatıra fotoğraflarıyla bu özel gün ölümsüzleştirildi.

"Ne kadar erken evlilik, o kadar çok çocuk"

Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu evliliğin önemli bir müessese olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Bu çerçevede gençlerimize 50 bin TL geri ödemesiz nakdi evlilik desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra evlilik okulumuza katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her evlenen çiftimize bay ve bayan kol saati armağan ediyoruz. Mali durumu zayıf olan evlenecek çiftlerimize ayrıca çeyiz desteğimiz var. Çeyiz paketinin içerisinde 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi ve halı bulunuyor. 'Evlenmeyen kalmasın' diyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 9 bin 502 çiftimizin nikahını kıydık. Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bize en yakın belediye 5 bin nikah kıyabildi. Bu yıl da inşallah bu performansımızı sürdürerek gençleri evlenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz. Bugün de 62 çiftimizin nikahını kıyıyoruz. Gençlerimizin gecikmeden evlenmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin nüfusunun artması için hem evliliklerin hem de çocuk sayısının artması gerekiyor. 'Ne kadar erken evlilik, o kadar çok çocuk' diyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Rabbim kendilerini iki cihan mesut ve bahtiyar etsin" diye konuştu.

Evlenen genç çiftler ise, çok mutlu olduklarını ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek istediklerini ifade ederek, Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gaziantep, Belediye, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe 'Evet' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.