Gaziantep\'te 14 Şubat\'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi

Şahinbey Belediyesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 62 çift dünya evine girdi.

Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gün boyu yoğunluk yaşandı. Hayatlarını birleştirmek için özel tarihi tercih eden çok sayıda çift, sabahın erken saatlerinden itibaren nikah işlemleri için merkezde hazır bulundu. Ailelerin ve yakınlarının da katılımıyla nikah salonunda zaman zaman yoğunluk oluşurken, belediye ekipleri işlemlerin aksamaması için yoğun mesai harcadı.

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 14 Şubat'ta "evet" diyerek yeni bir başlangıç yaptı. Nikah törenleri sırasında duygusal anlar yaşanırken, hatıra fotoğraflarıyla bu özel gün ölümsüzleştirildi.

"Ne kadar erken evlilik, o kadar çok çocuk"

Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu evliliğin önemli bir müessese olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Bu çerçevede gençlerimize 50 bin TL geri ödemesiz nakdi evlilik desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra evlilik okulumuza katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her evlenen çiftimize bay ve bayan kol saati armağan ediyoruz. Mali durumu zayıf olan evlenecek çiftlerimize ayrıca çeyiz desteğimiz var. Çeyiz paketinin içerisinde 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi ve halı bulunuyor. 'Evlenmeyen kalmasın' diyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 9 bin 502 çiftimizin nikahını kıydık. Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bize en yakın belediye 5 bin nikah kıyabildi. Bu yıl da inşallah bu performansımızı sürdürerek gençleri evlenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz. Bugün de 62 çiftimizin nikahını kıyıyoruz. Gençlerimizin gecikmeden evlenmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin nüfusunun artması için hem evliliklerin hem de çocuk sayısının artması gerekiyor. 'Ne kadar erken evlilik, o kadar çok çocuk' diyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Rabbim kendilerini iki cihan mesut ve bahtiyar etsin" diye konuştu.

Evlenen genç çiftler ise, çok mutlu olduklarını ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek istediklerini ifade ederek, Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti.