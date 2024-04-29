Şahinbey Belediyesi Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği

Şahinbey Belediyesi Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği

Şahinbey Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumları spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği'ne ev sahipliği yaptı. Organizasyona 140 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

29.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:15
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Şahinbey Belediyesi Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği 'ne ev sahipliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kuramları spor faaliyetleri kapsamında Türkiye'de Aksaray, Bingöl, Çorum, Denizli, Gaziantep, Giresun, Tekirdağ ve Yalova illerinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakalarına Şahinbey Belediyesi ev sahipliği yaparken düzenlenen organizasyona 140 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak böyle bir organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle gençlerimizin amatör sporlara ilgi göstermelerini destekliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilmeleri için bisiklet ve spor ayakkabı hediye ediyoruz. Sadece bunlarla yetinmeyerek onlara spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Geleceğimizin Milli sporcularının şehrimizden çıkması ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edebilmeleri için onlara destek oluyoruz. Masa Tenisi en zararsız spor dallarından birisi bu organizasyonda bulunan tüm sporcuları kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Grup Birinciliği - Son Dakika

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