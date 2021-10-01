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Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor - Son Dakika

Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor

01.10.2021 17:39

Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve pek çok ünlü yazar, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Şahinbey Kitap Günleri, lansman toplantısı ünlü Türk Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve pek çok ünlü yazar, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Şahinbey Kitap Günleri, lansman toplantısı ünlü Türk Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

" Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" sloganıyla başlatılan Şahinbey Kitap Günleri, lansman toplantısı ünlü Türk Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı. Yazıları ve kitaplarıyla insanların düşünce dünyasına yön veren yazarlar, sanatçılar ve akademisyenler kültür şöleninde Gaziantepli okuryazarlarla bir araya gelecek. 02-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Şahinbey Kitap Günleri etkinliğine Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç), Sevil Atasoy, Kahraman Tazeoğlu, Serdar Tuncer ve Hayati İnanç gibi ünlü isimler yer alacak. Şahinbey Kültür ve Kongre Salonunda düzenlenen basın toplantısına Profesör Doktor İlber Ortaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Hasan Kalyoncu Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

" Kitaba yatırım yapmak çok önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve kitaba yapılan yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu şehre yakışır nesillerin yetişmesi için kitaba yatırım yapmak çok önemli. Okuyan, düşünen ve üreten bir nesil ancak kitapla mümkündür. Bu sebeple göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımıza ve gençlerimize 9 milyonu aşkın kitap hediye ettik. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince fenni yatırımlarımızın yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif yatırımlarımızı da önemsiyoruz. 198 gençlik merkezi ve sosyal tesisimiz ve yaptığımız 5 okul, 3 yurt ile eğitime maddi desteğimiz devam ediyor. Ben bu vesileyle buraya kadar teşrif eden çok kıymetli İber Ortaylı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Basın toplantımızda bizi yalnız bırakmadı buralara kadar geldi. Kendisi tarih alanında çok kıymetli eserler ortaya koydu. İnşallah, çok büyük bir kütüphane inşasına başlıyoruz. 40 bin metrekare alana sahip olacak. Orada da her türlü kitaba erişim olacak" dedi.

Ortaylı Şahinbey Belediyesinin projelerini takdir etti

Basın toplantısında konuşan Türk Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihi bilgileri içeren yaptığı konuşmada gençlere kitap okumanın önemine değindi. Ortaylı ayrıca Şahinbey Belediyesinin eğitime ve kültüre yönelik yaptığı projeleri takdirle karşıladı. Ortaylı, "Böyle gayet hoş kütüphane binası yapan buna gayret eden kitap fuarı gibi şeyleri tertipleyen kültür müesseselerin kuruluşuna yardım eden insanları sokağa ve yalnızlığa bırakmadan bir araya getirenleri başta Şahinbey Belediyesi Başkanı olmak üzere çok takdir ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor
Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor
Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor
Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de 8 gün sürecek olan Kitap Günleri başlıyor - Son Dakika


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