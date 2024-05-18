Şahinbey Millet Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Yerel

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi vatandaşın hizmetine açıldı.

Gençlere ve eğitime yönelik projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini Gaziantep'e kazandırdı. Akkent Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, kafeterya, internet ve ücretsiz çorba hizmetleri ile hizmet vermeye başladı.

"Heyecanla beklenen o an geldi"

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Gaziantep'in ve Şahinbey'in hizmetine sunulduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimizin heyecanla beklediği o an geldi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni vatandaşımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Temelini attığımız ilk günden bu yana şehrimize böyle bir eseri kazandırmak için büyük bir fedakarlık ile çalıştık. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemiz 500 bin kitap kapasiteli ve içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık, lisans ve lisansüstü çalışma salonları, bilgisayarlı çalışma salonları, güzel sanatlar ve mühendislik çalışma alanları ile öğrencilerimize hizmet verecek. Kütüphanemiz aynı anda 4 bin 500, günlük 20 bin öğrencimize ve vatandaşımıza hizmet verecek. Kütüphanemizde bilgisayar, internet ve çorba bizden çalışmak ve başarmak ise gençlerimizden. Kütüphanemizi gençlik haftasında vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Akıllı kütüphane

Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor. Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. - GAZİANTEP