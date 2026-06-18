Sahipsiz Eşekler Adana'da Kurtarıldı - Son Dakika
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Sahipsiz Eşekler Adana'da Kurtarıldı

Sahipsiz Eşekler Adana\'da Kurtarıldı
18.06.2026 09:15
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Adana'da sahipsiz iki eşek vatandaşlar tarafından yakalanarak bakıma alındı; sahipleri aranıyor.

ADANA (İHA) – Adana'da sokaklarda sahipsiz şekilde koşuşturan 2 eşek, vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Sahibi bulunamayan eşeklerin yem ve su ihtiyaçları karşılanırken, eşekleri bulan Hasan Aktürk, "Sahipsiz şekilde koşuyorlardı, biz de yakalayıp bağladık. Yemini, suyunu veriyoruz. Sahiplendik, sahiplerine teslim etmek için" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başıboş şekilde koşan 2 eşeği fark eden Hasan Aktürk, hayvanların çevredeki vatandaşlara veya trafiğe zarar vermemesi için harekete geçti. Eşekleri yakalayarak güvenli bir alana bağlayan Aktürk, hayvanların bakımını üstlendi.

Eşeklerin sahibinin bulunmasını beklediklerini belirten Hasan Aktürk, "Damda kuş uçururken 2 eşeğin sahipsiz şekilde koştuğunu gördüm. İnsanlar zarar görmesin diye yakaladık. Yemini ve suyunu veriyoruz. Mümkünse sahipleri gelsin teslim edelim. Aç ve susuz kalmasınlar diye Allah rızası için sahip çıktık. Amacımız sahiplerine sağ salim teslim etmek" dedi.

Mahalle sakinleri de eşeklerin bir an önce sahiplerine ulaşmasını isterken, hayvanların bakımının geçici olarak vatandaşlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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