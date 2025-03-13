Şair, Şiir, Şuur Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Şair, Şiir, Şuur Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan tek kişilik 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümünde Bursa'da sahnelendi. Oyun, milli mücadelenin önemli anlarını ve Ersoy'un yaşamını biyografik bir bakış açısıyla aktarıyor.

13.03.2025 15:36  Güncelleme: 15:42
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'Şair, Şiir, Şuur' oyunu tiyatroseverler ile buluştu

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde

BURSA - Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı nasıl ve hangi şartlarda yazdığını anlatan tek kişilik 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Bursa Devlet Tiyatrosunca gösterimi yapılan 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' adlı tek kişilik oyun, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümünde, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelendi. Milli şairin hayatını biyografik bir bakış açısıyla ele alan oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Tek perde olarak sahneye konulan oyun, dekoru ve müziğiyle çok sesli ve renkli bir atmosferde sunuldu. Murat Ozan'ın yönettiği, Emre Nurettin Örük'ün Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı 50 dakikalık tek kişilik oyun, milli mücadelenin en çetin günlerini ve 1. Meclis'te yaşananları vatan şairinin gözünden bugünün seyircisine aktardı. Başta, Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarından Nizamettin Nazif, İstiklal Marşı'nı büyük millet meclisinde kabul ettirmek için büyük çaba gösteren Hamdullah Suphi, şairin babası Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım ve oğlu Mehmet Emin Ersoy'un seslendirme ile oyuna dahil edilmesi, seyircide çok farklı duygular uyandırdı.

Oyun sonunda tüm ekip, Osmangazili sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyunda Mehmet Akif'e hayat veren Emre Nurettin Örük'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şair, Şiir, Şuur Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu - Son Dakika

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