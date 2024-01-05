 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şairler Sosyal Medyanın Kitap Okuma Oranını Düşürdüğüne İnanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şairler Sosyal Medyanın Kitap Okuma Oranını Düşürdüğüne İnanıyor

Eskişehir Şairler Derneği üyeleri, sosyal medya kullanımının kitap okuma alışkanlığını azalttığını, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı sevdirmenin bir eğitim politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medyanın bilgiye erişimi kolaylaştırdığını ve okuma hızını arttırdığını ancak gelişmiş toplumlar için çok önemli olan kitap alışkanlığını da azalttığına vurgu yapan dernek mensupları, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı sevdirmenin bir eğitim politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şairler Sosyal Medyanın Kitap Okuma Oranını Düşürdüğüne İnanıyor
05.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:03
Abone Ol

Şairler sosyal medya kullanımının kitap okuma oranını düşürdüğüne inanıyor

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığına yararından çok zararı var

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel:

"Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı sevdirmek bir eğitim politikası olarak değerlendirilmeli"

Şair Lütfü Kılıç:

"Okuma bizim kültürümüzün temelinde var"

Prof. Dr. Halil Buttanrı:

"Yararlı kitapların tercih edilmesinde bir eksiklik var mıdır diye endişeleniyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şairler Derneği üyeleri, sosyal medya kullanımının kitap okuma alışkanlığını azalttığını, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı sevdirmenin bir eğitim politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Teknoloji her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte yaygınlaşan sosyal medya uygulamalarının pek çok insan için artık bir bağımlılık haline geldiği biliniyor. Artan sosyal medya kullanımıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Eskişehir Şairler Derneği üyeleri, son dönemlerde kitap okuma alışkanlığının azaldığını gözlemlediklerini söyledi. Sosyal medyanın bilgiye erişimi kolaylaştırdığını ve okuma hızını arttırdığını ancak gelişmiş toplumlar için çok önemli olan kitap alışkanlığını da azalttığına vurgu yapan dernek mensupları, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okumayı sevdirmenin bir eğitim politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalı"

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, Eskişehir'in bir kültür kenti olmasına rağmen kitap okuma oranının düşük kaldığına vurgu yaparak, "Eskişehir'de edebiyat, sanat, şiir, spor ve her türlü kültürel faaliyet gayet canlı. Ancak biraz evvel konuşan Lütfü abimin bahsettiği gibi okuma oranı düşük seviyelerde. Bunu arttırmanın yolunu nasıl buluruz onu bilemiyorum ama ben aynı zamanda bir eğitimci olarak kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğine inananlardanım. Okumayı okul sıralarında nasıl sevdireceksek öyle sevdirmeliyiz. Başka türlü bunu aşmanın başka bir yolunu şahsen göremiyorum. İlkokul ve ortaokul çağlarında okumanın tadına, hazzına varan öğrenci edindiği alışkanlığı bir ömür boyu sürdürebilir. Bunu bir eğitim politikası olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Okuma bizim kültürümüzün temelinde var"

Dernek üyesi Lütfü Kılıç, dernekte bulunan yaklaşık 25 kişinin kitap çıkarttığını, ancak vatandaşlardan gereken ilgiyi göremediklerini belirtti. Bunun sebebini sosyal medyaya bağlayan Kılıç, "Sosyal medyanın çıkması ve başka etkilerden dolayı insanlarımızdaki okuma oranının düşük olduğuna tanık oluyoruz. Benim vatandaşlara diyeceğim şu, okuma bizim kültürümüzün temelinde var. Bizde eskiden kahvelere kahve denilmezdi, kahvenin adı kıraathaneydi. Kahvelerin bir köşesi kitaplık olarak kullanılırdı ve orada okuma sağlanırdı. Yani bizim toplumumuz okuyan bir toplumdu. Ama bu okuma oranının düşmesi ve okuyan bir toplumdan kısır bir toplum durumuna gelmemiz, bizim insan ilişkilerimizi de olumsuz etkilemektedir. Atatürk'ün deyimiyle, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için şahsen okumanın birinci derecede önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

"Yararlı kitapların tercih edilmesinde bir eksiklik var mıdır diye endişeleniyoruz"

Prof. Dr. Halil Buttanrı ise, sosyal medyanın iyi ve kötü yönlerini hakkında bazı değerlendirmelerde bulunarak şu şekilde konuştu:

"Sosyal medya şairlerimize ve her türlü basılı esere ulaşmayı kolaylaştırdı. O bakımdan iyi bir uygulama. Ama tabii ki gençlerimizi meşgul eden, bizim onaylamadığımız bir takım imkanlar da getirmiş oldu ve onlara zaman ayırılıp, oyalanılması bizim için bir kusur, eksiklik gibi oldu. İyi, okumaya ve öğrenmeye istekli öğrencilerimiz açısından da her türlü bilgiye, şaire ve yazara ulaşma imkanını da kolaylaştırdığını ifade etmek isterim. Şimdi kitap okuma oranının düştüğü inancı yaygın ama hani bir cep telefonunu bile açtığınız zaman sürekli bir şeyler okuyorsunuz O yüzden mesela çocukların okumasının hızlandığını da fark ediyoruz ama hedefli, inançlı, yararlı kitapları tercih etmelerinde acaba eksiklikleri var mıdır diye endişeleniyoruz. Hedeflerine göre değerli kitapları okumalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Lütfü Kılıç, Eskişehir, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şairler Sosyal Medyanın Kitap Okuma Oranını Düşürdüğüne İnanıyor - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:57:55. #1.13#
SON DAKİKA: Şairler Sosyal Medyanın Kitap Okuma Oranını Düşürdüğüne İnanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement