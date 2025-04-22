Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Vatandaşlarla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşın taleplerini dinledi, çözüm önerilerini ve gelecek planlarını paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmaları çerçevesinde 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Şehir Hastanesi, Metrobüs Hattı, Yazlık Kavşağı gibi projeleri aktaran Alemdar, "Yenikent Sakarya'nın en gözde bölgesi. Devlet yatırımlarının bu bölgede yoğunlaşması buranın gelecek vaat ediyor olmasından kaynaklı. Metrobüs Hattı, Yazlık Kavşağı projelerimiz de bölgemize büyük bir değer katacak" dedi. Alemdar ve Işıksu, vatandaşların sorularını yanıtladı, taleplerini aldı.

"Yenikent Sakarya'nın en gözde bölgesi"

Başkan Alemdar, "Camili'yi ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek adına adımlar atıyoruz. Yenikent bölgesi toprak yapısı, sağlamlığı ve yeşiliyle Sakarya'nın en gözde bölgesi. Sakarya'nın bir gerçeği var o da deprem. Planlamamızı yaparken bunlara dikkat ediyoruz. Devlet yatırımlarının bu bölgede yoğunlaşması buranın gelecek vaat ediyor olmasından kaynaklı" dedi.

"Metrobüs çalışmaları devam ediyor"

Toplantıda Yenikent Bölgesi ve şehirdeki yürütülen ulaşım çalışmalarından bahseden Başkan Alemdar, "Hedefimiz Metrobüs Hattımızı, Yazlık Kavşağı Camili Valilik Kavşağı'na kadar süratle bitirmek. Sonra da Gar Meydanı'na ulaştırmak. Metrobüs Hattı'nı da sonrasında hızlı bir şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaştırmayı hedefliyoruz. Altyapısını inşa ettiğimiz metrobüs hattını son aşamada ise Raylı Sistem için kullanarak bölgede ulaşım alanında adeta tarihi bir süreç başlatacağız" diye konuştu.

"Sokak hayvanları sorununu gündemden çıkaracağız"

Mahalle sakinlerinin sokak hayvanları sorununa cevap veren Başkan Alemdar, "Sakarya'ya kazandıracağımız Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ile Türkiye'ye örnek bir barınak inşa edeceğiz. Sokak hayvanları sorununu haziran ayı itibari ile Sakarya'nın gündeminden çıkaracağız. İhalesini tamamladık, çalışmalar başladı" şeklinde konuştu.

"Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Başkan Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: "Biz hepimiz birbirimizi biliriz. El ele vermek zorundayız. Bizler bu şehre katkı sağlamak için bir ve beraber olmalıyız. Bu ülkeyi, şehri düşünen her vatandaşımız bizim mesai arkadaşımız gibidir. Mutlaka görmediklerimizi bize iletin. Bizde çözüme kavuşturalım. Katılımcı belediyeciliğe büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, talepleri dinliyor ve çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Yaptığımız yatırımlara bu doğrultuda yön veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sizden gelen talepler bizim için çok kıymetli"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve öneriler bizim için her zaman çok kıymetli. Çünkü biz, hizmetin merkezine insanı koyan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu doğrultuda sizlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve geri bildirimlerini doğrudan dinlemek, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yatırımların etkilerini yerinde görmek bizim için son derece önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu birlik ve beraberlikle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yenikent Park'ta düzenlenen programa; AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özcan Özen, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emircan Kocaman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Çetin Karagözoğlu, Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesi bürokratları, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. - SAKARYA