Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar Semineri Düzenliyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbine dokunan ve eğitimine katkı sunan Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) vatandaşları klinik psikolog Mehmet Teber'in vereceği "Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar" isimli bir seminerde buluşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile yaşamına ve kültürüne katkı sunan, sorunların aşılmasında rol oynayan aile seminerlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aileleri bu kez klinik psikolog Mehmet Teber'in katılacağı "Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar" isimli seminerde bir araya getirecek. Program 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da SGM'de gerçekleştirilecek. Psikolog Mehmet Teber, çocuk yetiştiren tüm ailelerin bilmesi gereken yöntemleri, doğru bilinen yanlışları ve modern teknikleri anlatacak. Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olan bu seminere tüm Sakaryalı aileleri davet etti. - SAKARYA