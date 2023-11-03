Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail mallarına boykot kararı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de zulüm devam ederken örnek bir karara imza attı. Türkiye genelinde "boykot" çağrılarının yapıldığı, Filistin'e destek eylemlerinin devam ettiği günlerde büyükşehir belediyesinden de bir hamle geldi. Başkan Ekrem Yüce, şehrin genelinde her gün binlerce insana hizmet veren büyükşehir iştiraki işletmelerde İsrail ürünlerinin satılmaması yönünde bir talimat verdi. Alınan bu kararın ardından gıdanın her türünde İsrail menşeili ürünler raflardan kaldırıldı ve satışı yasaklandı.

HANGİ İŞLETMELERDE SATILMAYACAK?

Bu kararın uygulandığı işletmeler arasında Uçak Kıraathanesi, Millet Kıraathanesi, Ormanpark, Yenikentpark, Kent Park Kafeterya, Acarlar Longozu Tesisi, Şemsiyeli Park İşletmesi, BELPAŞ Elegant Kafe gibi kent genelindeki birçok işletme bulunuyor.

"BOYKOT ÜRÜNLERİNİ KULLANMIYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Başkan Ekrem Yüce, "Katil İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmıyor; elimiz, dilimiz ve kalbimizle bu zulme karşı koymaya ve bunu duyurmaya çalışıyoruz. Saldırıların ilk gününden itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Boykotun gücüne inanıyor; tüm imkanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çağrısına özen göstererek boykot ürünlerini kullanmıyoruz" diye konuştu.

Yüce, İsrail meşneişi ürünlere karşı boykotun genişletilmesi için tüm vatandaşlara destek çağrısı yaptı.