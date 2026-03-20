Sakarya Büyükşehir ailesi bayram sofrasında bir araya geldi

20.03.2026 15:40  Güncelleme: 15:41
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde personeliyle bir araya geldi. Başkan Yusuf Alemdar, bayramlaşmanın ardından yeni projelerine dair mesajlar verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen programda Başkan Yusuf Alemdar, belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşarak yeni dönem projelerine ilişkin mesajlar verdi.

Bayramlaşma törenine Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve BELPAŞ bünyesinde görev yapan tüm personel katılım sağladı. Mesai arkadaşlarıyla tek tek selamlaşan Başkan Alemdar, belediye çalışanlarının şehre hizmet yolundaki gayretlerine değindi.

"Projeleri bir bir hayata geçireceğiz"

Hizmet sürecinde yürütülen çalışmalara ve gelecek hedeflerine ilişkin konuşan ve mesai arkadaşlarının bayramını kutlayan Başkan Yusuf Alemdar, "Biz büyük bir aileyiz ve bu şehir için aynı hedefle çalışan bir kadroyuz. İki seneye yaklaşan hizmet sürecimizde hep birlikte önemli işlere imza attık. Bayram sonrası önümüzde büyük projeler ve önemli yatırımlar bulunuyor. Sakarya için planladığımız projeleri bir bir hayata geçirerek, bu şehre en güzel hizmetleri yine hep birlikte kazandıracağız. Tüm mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

