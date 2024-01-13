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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Verimliliği İle Su Kayıplarını Önledi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Verimliliği İle Su Kayıplarını Önledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, doğru su politikaları ile su verimliliğini artırarak su kayıplarını önlediklerini belirtti. Karaman Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda yılda 6 bin 630 kişinin su kullanımına denk su tasarrufu sağlandı. Başkan Yüce, şehir genelindeki kayıp önleme çalışmalarıyla Sakarya'nın suyunu korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Verimliliği İle Su Kayıplarını Önledi
13.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 13:08
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yürüttüğü doğru su politikaları ile su verimliliğini artırdıklarını ve su kayıplarının büyük oranda önüne geçtiklerini ifade etti. Başkan Yüce, "13 bin nüfuslu Karaman Mahallesi'nde yaptığımız çalışmalar ile yılda 6 bin 630 kişinin su kullanımına denk gelen su tasarrufu sağladık. Şehir genelinde sürdürdüğümüz kayıp önleme çalışmaları ile Sakarya'nın suyunun bir damlasını dahi koruyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın içme suyu kaynaklarını korumak ve suyun bir damlasının dahi israf olmasının önüne geçmek için şehir genelinde kayıp ve kaçak önleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Çalışmalar kapsamında 13 bin nüfusa sahip Adapazarı Karaman Mahallesi'nde yüzeye çıkmayan arızalar akustik dinleme yöntemi ile tespit edilerek anında onarıldı. Sızıntıların önüne geçilmesi ile birlikte yıllık 6 bin 630 kişinin su kullanımına denk su tasarrufu sağlandı. 2 Milyon 230 bin TL'lik kazanç sağlayan arıza tespit ve onarım çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi'nin su kaynaklarını korumasındaki kararlılığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

"Su Verimliliği Seferberliği ile su tasarrufu sağlayacağız"

Sakarya'nın su kaynaklarını koruyacak ve verimliliğini artıracak projeleri şehir ile buluşturan Başkan Yüce, "Dünya üzerinde iklim değişikliği ve yağışların verimsiz şekilde seyretmesinden dolayı su kaynaklarını korumak tüm insanlığın ortak görevi. Biz de üzerimize düşen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek ve şehrimizin suyunun bir damlasının dahi israf olmasının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Su Verimliliği Seferberliği' tanıtım toplantısında ki ifadeleri ile su tasarrufunun önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığı ve önümüzdeki yıllarda su kayıplarının verdiği sonuçlar ile insanların yaşam alanlarında değişiklikler yaşanabileceği ön görülüyor" dedi.

"Karaman Mahallesi'nde yıllık 6 bin 630 kişilik su tasarrufu"

Başkan Yüce, "Sakarya olarak su tasarrufu ve su verimliliği konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için şehrin genelinde akustik dinleme, arıza tespit ve anında müdahale çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Karaman Mahallesi'nde tespit ettiğimiz sızıntıları anında tamir ederek yılda 6 bin 630 kişini su kullanımına denk su tasarrufu sağladık. Sıfır kayıp ilkesi ile yürüttüğümüz projelerimiz ile şehrimizin su kayıp oranını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Su Verimliliği Seferberliği'nde tüm vatandaşlarımızın aktif rol oynayacağından şüphe duymuyoruz. Dünyamızın su kaynaklarını korumaya evlerimizde kullandığımız suyu tasarruf ederek başlayabiliriz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Verimliliği İle Su Kayıplarını Önledi - Son Dakika


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