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Sakarya'da Afet Erken Uyarı Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Sakarya'da Afet Erken Uyarı Sistemi Hayata Geçiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore destekli Afet Erken Uyarı Sistemi'ni kullanarak depreme hazırlıklı bir şehir oluşturmayı hedefliyor. Yer altına yerleştirilecek sensörler sayesinde yer hareketleri takip edilecek ve 1 milyon Sakaryalı için hayati önem taşıyacak. Başkan Ekrem Yüce, projenin Sakarya için bir milat olacağını belirtti. Proje kapsamında ilk test uygulaması Hendek Bakacak'ta gerçekleştirilecek.

Sakarya\'da Afet Erken Uyarı Sistemi Hayata Geçiyor
16.01.2024 - 16:30,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi depreme hazırlıklı bir şehir oluşturmak adına Güney Kore destekli Afet Erken Uyarı Sistemi'ni Sakarya'da hayata geçiriyor. Bu sistem çerçevesinde yer altına yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile yer hareketleri takip edilebilecek ve 1 milyon Sakaryalı için hayati rol oynayacak. Heyetle görüşen Başkan Ekrem Yüce, "Depreme hazırlıkta bir ilki hayata geçirmek için ilk adımı attık. Tüm Sakarya için milat olacak bir projeye adım adım ilerliyoruz" dedi.

Deprem kuşaklarının üzerinde yer alan Sakarya'da, Büyükşehir Belediyesi şehrin fiziki yapısını dayanıklı kılmak ve muhtemel afetlere karşı en hazır hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede doğal afetlerin getireceği can ve mal kaybının önüne geçmek amacıyla Güney Kore destekli "Afet Erken Uyarı Sistemi" Sakarya'da hayata geçiriliyor. Proje çerçevesinde Güney Kore'den gelen firma yetkilileri sensörlerin testi için Sakarya'da çalışmaya başladı.

İlk test uygulaması Hendek Bakacak'ta

Sakarya'da Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının MOLİT desteğiyle "Akıllı Şehir Çözümleri" çerçevesinde "Afet Erken Uyarı Sistemi" projesi hayata geçiriliyor. Projeyi uygulayacak firma yetkilileri, cihaz prototip testi yapmak üzere Sakarya'ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelen heyet, çalışmanın detayları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İlk uygulama, Hendek- Bakacak heyelan bölgesinde olacak. Bu bölgede yapılacak test denemeleri sonrasında ise su, doğalgaz hatları gibi hassas alt yapıları korumak için bu sensörler yerleştirilecek. Yer üstünde deprem etkisi oluşturmayan ancak yer altında tahribata yol açan sarsıntıların hareketi incelenecek, altyapının inşası ise bu sensörlerden elde edilen verilere göre şekillenecek.

Hayati öneme sahip

Bu sensörler, ilk olarak pilot bölgelere yerleştirilecek. Yeraltında depremi erkenden tespit edebilme özelliğine sahip olan sistem, yetkililere ve vatandaşlara erkenden ikaz verebilecek. Proje eğer süratle tamamlanırsa deprem kuşağında olan 1 milyon Sakaryalı için deprem anında hayati önem taşıyacak.

Sensörler sayesinde hızla tedbir alınacak

Yer hareketi sonucunda oluşabilecek kütle, şev, toprak kaymalarını yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile AKOM'a anlık olarak bildirilecek ve toplanan bu veriler analiz edilerek hızla tedbirler alınacak. Bu sensörler sayesinde yer hareketliliği erken algılanarak can mal kaybı tehlikelerine karşı önlem alınabilecek ve riskli yerleşim yerleri, grup yolları, su ve doğalgaz gibi stratejik hatlar yer kaymalarına karşı korunabilecek.

"Bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık"

Başkan Ekrem Yüce, depreme hazırlık konusunda Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, "Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya'da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Güney Kore'den gelen heyet, detaylı bir sunum yaptı ve saha çalışmalarına başladı. Yaptığımız altyapı ve üstyapı projeleri için de çok büyük önem arz eden teknoloji sayesinde ciddi bir tedbir alabileceğiz. Yer altındaki su, doğalgaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca tüm vatandaşlarımız içi hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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