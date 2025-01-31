Sakarya'da Baba ve Çocuklar İçin Maket Ev Yapım Etkinliği - Son Dakika
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Sakarya'da Baba ve Çocuklar İçin Maket Ev Yapım Etkinliği

Sakarya\'da Baba ve Çocuklar İçin Maket Ev Yapım Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde aileler için özel etkinlikler düzenliyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapılan maket ev yapım etkinliği, babalar ve çocuklar arasında keyifli anlar yaşanmasına vesile oldu.

31.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:21
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen Ara Tatil Atölyeleri çerçevesinde bu kez babalar ve çocuklar birlikte maket ev yapma etkinliğinde buluştular.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde çocuklara ve ailelere yönelik atölyeler devam ediyor. Ara tatil atölyelerinde gerçekleştirilen çeşitli program ve etkinliklerin son konukları babalar ve çocukları oldu. SGM'de maket ev yapımı buluşmasında renkli görüntüler yaşandı. Yapılan atölyede babalar çocuklarıyla teknikleri ve süsleme yöntemleriyle hayal güçlerini ortaya koyma fırsatı yakaladı. Yapım aşamalarında detaylara dikkat eden çocuklar, babalarıyla takım çalışması yaparak paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini öğrendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Baba ve Çocuklar İçin Maket Ev Yapım Etkinliği - Son Dakika

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