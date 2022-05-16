Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar - Son Dakika
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Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar

16.05.2022 14:49

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aydın ailesi oğlunun işi nedeniyle başka bir şehre gitti, ilçedeki evlerini de kilitleyerek kapattı. 2 yıl sonra evlerine dönen aile, 3 katlı evin banyo camından içeri giren kargaların duşakabin kısmını çerçöp taşıyarak kendileri için yuvaya dönüştürdüğünü gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan aile, şimdi kargaların taşıdığı çöp ve dalları temizlemeye uğraşıyor.

Şaşkınlık oluşturan olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı. İki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşa kabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu. Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın'ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti. Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara karşısında şok oldu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, "Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim" ifadelerine yer verdi.

İşte şaşkına uğratan o görüntü;

Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Sakarya'da şaşırtan olay: Kargalar evi bakın ne hale getirdi
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Ramazan Aydın, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar - Son Dakika


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14:49 Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar
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SON DAKİKA: Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar - Son Dakika
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