Sakarya'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Sakarya\'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli bireyler için unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, hobi atölyelerinde birlikte vakit geçirerek el becerilerini geliştirdiler ve paylaşmanın önemini keşfettiler.

22.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle özel bir etkinliğe imza attı. Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Atatürk İlkokulu'nda çocuklarla unutulmaz bir gün geçirdiler. Down sendromlu bireyler hobi atölyelerinde yemekler yaptı, el emeği ürünler ortaya koydu ve paylaşmanın sevincini yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu'nda çocuklarla bir araya gelen down sendromlu bireyler, unutulmaz bir gün geçirdi. Engelsiz Hobi Atölyelerinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde öğrenciler kaynaşarak, birlikte vakit geçirme ve birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Resim ve baskı, seramik, drama ve mutfak atölyelerinde buluşan çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocuklar gün boyunca birlikte üretmenin, paylaşmanın önemini keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedeflerimizden birisi, toplumsal farkındalığı artırmak, engelli bireylerin eşit ve erişilebilir bir yaşam sürmesini sağlamak ve toplumda güçlü bir kapsayıcı bakış açısı oluşturmaktır. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinlikler, yalnızca Down sendromlu bireylerin değil, tüm özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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