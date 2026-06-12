Engelsiz hobi atölyeleri kursiyerleri piknikte bir araya geldi

Sakarya'da Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim alan bireyler ve aileleri, düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), Karasu SGM, Karaman Geçici Eğitim Merkezi ve Adapazarı SGM'de eğitim gören öğrenciler, Ormanya ve Sakarya İl Ormanı parkurlarında gerçekleştirilen programlara katıldı. Katılımcılar, doğa ile iç içe düzenlenen organizasyonda çeşitli oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde etkinliklere katıldı.

"Hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya'da yaşayan her birey bizim için çok değerli. Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören engelli öğrencilerimiz ve aileleriyle piknik programında bir araya geldik. Öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde olmaya, onların hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA