Sakarya'da İlk Oyuncak Dönüşüm Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'da İlk Oyuncak Dönüşüm Festivali Coşkusu

Sakarya\'da İlk Oyuncak Dönüşüm Festivali Coşkusu
03.06.2025 16:57  Güncelleme: 17:00
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Sakarya'da Avrupa Birliği Yeşil Haftası kapsamında düzenlenen Oyuncak Festivali'nde yüzlerce çocuk, eski oyuncaklarını yenileriyle takas etti, yıpranan oyuncaklarını tamir ettirdi ve eğlenceli etkinliklerle bir araya geldi.

Sakarya'da yüzlerce çocuk, Avrupa Birliği Yeşil Haftası'nda Büyükşehir tarafından Aziz Duran Parkı'nda şehirde ilk defa gerçekleştirilen Oyuncak Festivali'nde buluştu. Çocuklar dans, oyun sahnelerinde eğlenceye doydu, eski oyuncaklarını yenileriyle takas etti ve yıpranan oyuncakları ise atölyede uzmanlarıyla birlikte tamir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde ilk defa çocuklar için Oyuncak Dönüşüm Festivali gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Yeşil Haftası'nda Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen festival, şehrin dört bir yanından yüzlerce çocuğu aynı noktada buluşturdu. Çocuklar, etkinlik alanında kurulan Oyuncak Kütüphanesi'ne durumu olmayan arkadaşlarına ulaştırılmak üzere oyuncak bağışladı, etkinlikte ayrıca çocuklara eskiyen oyuncaklarını yenileriyle takas etme imkanı sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocuklar, oyuncakları tasarım alanında dönüştürdü, yeni oyuncaklar tasarladı. Bu arada kurulan sahnede çizgi filmler izlendi, eğitici çevre içerikleri oyunlarla anlatıldı, gösteriler yapıldı. "Pati İzi Can Dostlar" etkinlik alanında can dostlarla bir araya gelen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Başkan Alemdar da etkinliğin misafiri oldu ve çocuklarla festival alanında bir araya geldi. Minik yüreklerle keyifli vakit geçiren Alemdar, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve Oyuncak Bağış Kutusu'na çocuklarla birlikte oyuncak bıraktı. Alemdar, "Bugün burada çocuklarımızın unutamayacağı bir anıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlik doğaya, çevreye ve birbirimize karşı sorumluluğumuzu hatırlamak adına oldukça özel bir organizasyon. Ayrıca paylaşmanın en güzel örneklerinden birini de hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız burada eskimiş, kırılmış ya da artık oynanmadığı oyuncakları oyuncak bağış kutusuna bırakıyor ve yerine bir oyuncak alabiliyor. Sizlerin düşünüp bize verdiği oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştıracağız. Yerel yönetimler olarak gelecek nesillerimizin hayal dünyalarını geliştirmek için gayretle çalışacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da İlk Oyuncak Dönüşüm Festivali Coşkusu - Son Dakika

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