Sakarya'dan Gazilere Vefa Ziyareti - Son Dakika
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Sakarya'dan Gazilere Vefa Ziyareti

Sakarya\'dan Gazilere Vefa Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programlarında 19 Eylül Gaziler Günü'nü unutmadı.

20.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programlarında 19 Eylül Gaziler Günü'nü unutmadı. Büyükşehir heyeti, beraberindeki derneklerle Sakarya Şehit ve Gaziler Dernekleri'ne anlamlı bir ziyaret yaptı. Bürokratlar şehit yakını ve gazilere şanlı Türk Bayrağı'nı teslim ederek vefa örneği sergiledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir yöneticileri, sportif faaliyetlerin arasında 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle vatanı müdafaa için kahramanlık örneği sergileyen gazileri ve şehit yakınlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yücel İnce, Büyükşehir yöneticileri ve beraberindeki heyet Sakarya'daki Şehit ve Gaziler Dernekleri'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Gazi Mustafa Çolak, Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Cantez ve gazilerin yanı sıra Sakarya Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, Bisikletliler Derneği Başkanı Mert Atalay ve ADABİKE Bisiklet Derneği Başkanı Yavuz Akova da yer aldı. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetlerini gazi derneği başkanları, gösterilen vefa örneği için Büyükşehir Belediyesi'ne ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Büyükşehir ekibi, dernek başkanlarına vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık sebebiyle gazi derneği başkanlarına şanlı Türk Bayrağı'nı hediye ederek önemli bir vefa örneği sergiledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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