Sakarya'da müftüler irşad faaliyetinde bulundu - Son Dakika

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, bir takım ziyaretler için Sakarya'da irşad faaliyetinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ramazan ayı boyunca ülke genelinde sürdürülen "2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir" projesi dahilinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve beraberindekiler Bilecik'in kardeş şehri olan Sakarya'da irşad faaliyetinde bulundu. İftar öncesi Sakarya İl Müftülüğüne uğrayan Müftü Erhun ve beraberindekiler, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'i makamında ziyaret etti. İrşad faaliyeti için Müftü Erhun'a, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve Vaiz Muammer Arpaguş da eşlik etti. - BİLECİK