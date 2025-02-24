Sakarya'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim - Son Dakika
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Sakarya'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim

Sakarya\'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerini denetleyerek sürücülere uyarılarda bulundu. Denetimlerde ruhsat, ehliyet, yolcu kapasitesi ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi.

24.02.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşımı ve trafik güvenliği için sahaya inerek servis araçlarını tek tek denetledi ve sürücülere uyarılarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşımı, trafikte alınacak tedbirler ve evrak denetimi için sahaya indi. Sabiha Hanım İlköğretim, Dr. Nuri Bayar Ortaöğretim ve Cumhuriyet Lisesi'nin çevresinde konumlanan ekipler, servis araçlarını denetledi. Araçları durdurarak güvenli sürüş için gereken şartların kontrolünü yapan zabıta ekipleri, hassas bir çalışma yürüttü. Öncelikle servis araçlarının çalışma ruhsatları ve güzergah izin belgeleri kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılarak, araçların yolcu kapasitelerine uygun şekilde hizmet verip vermediği incelendi. Ayrıca okul taşıtı ibaresi, araç arkasındaki kırmızı ışıklı "Dur" lambası da denetim çerçevesinde yer aldı. Denetimlerde servis araçlarına zorunlu sigorta ve muayene kontrolü, ilkyardım çantası kontrolü ve "sigara içilmez" levha kontrolü yapıldı. Ayrıca, servis araçlarının 19 yaşından büyük olmaması, cam ve pencerelerin sabit olması, koltuklarda emniyet kemeri bulunması yönetmeliklerin uygunluğuna bakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim - Son Dakika

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