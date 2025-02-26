Sakarya'da Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika
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Sakarya'da Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor

Sakarya\'da Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu öğrencilerine düzenlediği gezi programıyla suyun yolculuğunu, hayvan sevgisini ve teknolojinin etkilerini eğlenceli bir şekilde öğretti. Öğrenciler, çeşitli tesislerde eğitici deneyimler yaşadı.

26.02.2025 13:01  Güncelleme: 13:04
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eğlenirken öğreten macera dolu gezi programı çerçevesinde Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu öğrencileri, SASKİ'nin içme suyu tesisinde suyun yolculuğuna tanıklık etti, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdi ve Macera Park'ta adrenalin dolu bir yolculuğa çıktı. Öğrenciler, 'Bu Şehir Hepimizin' farkındalık hareketine de katılarak, bilgilendirmeleri ilgiyle takip etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği gezilerle hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu'ndan 51 öğrenci, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi, Yeşilay Gençlik Merkezi, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ve Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Gezinin ilk durağı, Türkiye'nin en modern içme suyu tesislerinden biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi oldu. Öğrencilere şehrin içme suyunun nasıl arıtıldığı ve temiz suya nasıl ulaşıldığı anlatıldı. Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufunun önemi vurgulanırken, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı. Bir sonraki durak Yeşilay Gençlik Merkezi oldu. Burada öğrencilere teknolojinin hayatımızdaki yeri anlatılarak, yararları ve zararları konusunda farkındalık oluşturuldu. Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri vurgulandıktan sonra eğlenceli oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sosyal sorumluluk projesi "Bu Şehir Hepimizin" adımının şehir için bütünleştirici gücünü öğrenen öğrenciler, projeye dair izlenecek süreci dinledi. Gezinin en heyecan verici duraklarından biri ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu. Öğrenciler burada fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştiren, heyecanın ve eğlencenin doruklara taşındığı parkurda yarıştı. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden minikler can dostların tedavi süreçlerini ve yaşamını yerinde inceledi. Hayvan sevgisi bilinci güçlenen çocuklar, sahiplenmeyle ilgili hassasiyet kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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