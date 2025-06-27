Sakarya\'da Orman Yangını: 80 Kişi Tahliye Edildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale karadan ve havadan sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği ve tedbir amaçlı yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiği mahallede vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında gökyüzünü kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için cansiparane şekilde çalışıyor. Ekipler, bir yandan da alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük çaba gösteriyor.

Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı alınan tahliye kararının ardından iki mahallede vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Alevlerin tehdit ettiği Aydınlar Mahallesi'nde, tedbir amaçlı yaklaşık 80 vatandaş tahliye edildi. Güvenli bölgelere yönlendirilen vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Mahallede yaşayan İbrahim Esen isimli vatandaş, "Mahalleyi komple boşalttı ekipler. Hayvanlarımız bahçelerde. Bu mahallede yaklaşık 20 hane var. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Yangının bize mesafesi 500-600 metre kadar, bu tarafa değil de aşağı tarafta bulunan Köprücek köyüne daha fazla yaklaşmış alevler ve orayı da boşaltmış ekipler. Alevlerin en yakın olduğu bölge şu anda Köprücek köyü" ifadelerini kullandı. - SAKARYA