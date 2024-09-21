Sakarya Raylı Sistem Projesi İhalesi 16 Ekim'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Raylı Sistem Projesi İhalesi 16 Ekim'de

Sakarya Raylı Sistem Projesi İhalesi 16 Ekim\'de

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Hattı Raylı Sistem Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı onayını aldığını ve 16 Ekim'de ihaleye çıkılacağını müjdeleyerek projeyle ilgili detayları paylaştı.

21.09.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı- Serdivan Hattı Raylı Sistem Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı onayını aldığını ve 16 Ekim'de ihaleye çıkılacağını müjdeleyerek projeyle ilgili detayları paylaştı. Alemdar, "Sakarya'mızın ulaşımında milat olacak ilk etap raylı sistem projemiz için çok şükür ihale tarihi belirlendi ve proje ile güzergah çalışmaları başlıyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırım programına alınan raylı sistem hattı için yaşanan gelişmeyi açıkladı. Sakarya ulaşımı için milat sayılacak raylı sistem projesinin ilk etabı olan Adapazarı-Serdivan Hattı'nın güzergah ve uygulama projelerinin yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onaylandığını açıklayan Başkan Alemdar, şehir ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 16 Ekim Çarşamba günü ihaleye çıkacağını açıkladı ve projeye dair detayları ilk kez duyurdu.

Şehir ulaşımına güç katacak

Şehrin ulaşım geleceğine iz bırakacak projenin en önemli aşamalarından birinin kaydedildiğini belirten Alemdar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimize raylı sistemi kazandırmak için yoğun bir mesai harcadık. Çok şükür beklediğimiz haber bugün itibarıyla geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız teknik incelemelerin ardından projenin başlangıcı için ihale tarihini belirledi. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya'mız için raylı sisteme geri sayım başlayacak. Ulaşım alt yapısına güç katacak projemiz Sakarya'nın merkezine hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunacak ve trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde azaltacak" diye konuştu.

Milat olacak proje çalışma ihalenin ardından başlıyor

Projenin 12 kilometre uzunluğa sahip olacağını ve 15 farklı istasyonu kapsayacağını ifade eden Alemdar, "Projemiz; Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu İstasyonundan başlayarak, Yeni Camii'ye oradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na sonrasında Kudüs Caddesi'ni takip ederek Orta Garaj'a ulaşmış olacak. Sonrasında ise Çark Caddesi istikametine dönüp Çark Caddesi boyunca Sapak Camii'ne, 2. Cadde üzerinden Tunatan Kavşağına, oradan Medeniyet Bulvarı ve bulvar sonundan üniversite yerleşkesine ulaşacak. Ayrıca projeye dair bir depo inşa edilecek. Sakarya'mızın ulaşımında milat olacak ilk etap raylı sistem hattının proje çalışmaları ihalenin ardından başlıyor. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Ulusal standartlarda tasarım

İhale tarihinin belirlendiği proje detaylarına göre önümüzdeki süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaşım modları ile entegrasyon-standardizasyon ve depo optimizasyonu yapılacak. Bu yöntemle geliştirilecek güzergahlara alternatifler belirlenecek ve sonrasında toplu taşıma istasyon yerleri belirlenecek. Sonrasında ise projenin yapımı için işletme senaryoları belirlenecek, güzergah üzerinde sondajlar ve laboratuvar deneyleri, zemin etütleri gerçekleştirilecek. Başlangıç için son aşamada ise ÇED süreci aşılacak ve yapım süreci başlayacak. Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı'nın tasarımı Ulusal Standartlar ve AYGM Tasarım Kriterleri'ne uygun olarak belirlenecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yusuf Alemdar, Serdivan, sakarya, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Raylı Sistem Projesi İhalesi 16 Ekim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
18:54 Yeğenini vuran amca ’pes’ dedirtti: 2 polis, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim Yeğenini vuran amca 'pes' dedirtti: 2 polis, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim
18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
17:57 İzmir’de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu!
17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
17:24 Üniversitenin acı kaybı: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı kalp krizi geçirdi Üniversitenin acı kaybı: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı kalp krizi geçirdi
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 14:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Raylı Sistem Projesi İhalesi 16 Ekim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement