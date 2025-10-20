Sakarya\'da Sonbahar Doğa Yürüyüşü Heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri çerçevesinde 14 kilometrelik Geyve Kılıkçaya Parkuru'na çıkan tabiat aşıkları, sisler içindeki vadide büyüleyici ve unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin adresi bu kez Geyve'de yer alan Kılıçkaya Zirvesi parkuru oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, doğaseverler sonbaharın büyüleyici tonları ve eşsiz manzara arasında keyifli bir hafta sonu geçirdi. Sisler içindeki vadinin kalbinde yolculuğa çıkan tabiat aşıkları, eşsiz manzara ve doğanın güzellikleri arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Uzman rehberlerin eşlik ettiği rota, 14 kilometre boyunca devam etti.

Katılımcılar gün boyu doğanın keyfini çıkarırken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı buldu. Bölgenin en güzel destinasyonlarından birisi olan Kılıçkaya zirvesi, yüzlerce yıllık tabiat durakları ve muhteşem manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 26 Ekim Pazar günü Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam edecek. - SAKARYA