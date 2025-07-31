Sakarya\'da Ücretsiz Gençlik Kampı Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Sakarya'nın gençlerini Macerapark'ta düzenlenecek ücretsiz "Gençlik Kampı" programında misafir ediyor. Programda voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü ve dinleti gibi etkinliklerin yer alacağı program için başvurular 1 Ağustos tarihinde başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarını dolu-dolu geçirmek isteyen gençler için özel bir etkinliğe daha imza atıyor. Macerapark'ta düzenlenecek ücretsiz "Gençlik Kampı" programıyla, 15-24 yaş arası gençler doğayla iç içe, eğlence dolu bir deneyim yaşayacak. Programda, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü ve dinletiler yer alacak. Kamp çadırlarında gerçekleştirilecek etkinlik, erkek katılımcılar için 8 Ağustos Cuma, kadın katılımcılar için ise 9 Ağustos Cumartesi tarihlerinde gerçekleştirilecek. 1 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak kayıtlar ise sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Farklı yaş gruplarından gençlerimizi misafir edeceğimiz bu özel kampta hem eğlenecek hem de yeni dostluklar kuracakları bir ortam hazırlıyoruz. Tüm gençlerimizi tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek 'Gençlik Kampı' programımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA