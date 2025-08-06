Sakarya Şehir Kütüphanesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Sakarya Şehir Kütüphanesi ihaleye çıkıyor

Sakarya Şehir Kütüphanesi ihaleye çıkıyor
06.08.2025 12:12  Güncelleme: 12:13
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın şehrin kültür, sanat ve eğitim alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak açıkladığı ve 2025'in ikinci yarısını işaret ettiği Şehir Kütüphanesi için ihale tarihi belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın şehrin kültür, sanat ve eğitim alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak açıkladığı ve 2025'in ikinci yarısını işaret ettiği Şehir Kütüphanesi için ihale tarihi belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde kültür sanat dostlarının merakla beklediği Şehir Kütüphanesi Projesi için bir süre önce 2025 yılının ikinci yarısını işaret etmiş ve projenin ilk ayrıntılarını, görsellerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Kültür, sanat ve eğitim alanında milat olacak ve sadece Sakarya'ya değil bölgeye yeni bir iklim getirecek olan proje Alemdar'ın öncülüğündeki çalışmayla hızlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Donatım'da 7 bin metrelik alanın devri gerçekleştirilmişti. Kısa süre önce projeyi ilk kez açıklayan Başkan Alemdar, beklenen gelişmeyi duyurdu ve proje için 5 Eylül tarihinde yapım ihalesine çıkacaklarını açıkladı.

Alemdar, çalışmanın süratle başlayacağını ve Sakarya'nın yeni kütüphanesine en kısa sürede kavuşacağını açıkladı. Bu proje gerçekleştiğinde Sakarya tarihinin en büyük kültür sanat yatırımı olarak kayıtlara geçecek. 7/24 çalışma ve okuma alanlarının olacağı proje şehrin 24 saat yaşayan merkezi haline gelecek. Ayrıca Şehir Kütüphanesi'nin içerisinde yer alacak konferans salonu da Devlet Tiyatroları'nın oyunlarına da ev sahipliği yapabilecek. Şehir Kütüphanesi'nin olduğu bölgede inşa edilecek Bilim Merkezi'yle bölge kültürün, sanatın, bilimin üssü haline taşınacak.

Başkan Alemdar, "Söz verdiğimiz Şehir Kütüphanesi ile ilgili beklediğimiz süreç çok şükür gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde ihale tarihimiz 5 Eylül olarak belirlendi. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu şehrin kültürünü, yaşayan tüm değerlerini geleceğe miras bırakmak, sanat alanında yeni bir iklim başlatacak işler yapmak istiyoruz. Bunun da nişanesi inşallah 7 bin metrekare üzerinde yükselecek olan projemiz içerisinde konferans salonu, tiyatro salonları, araştırma alanları, çocuk kütüphanesi, çalışma odaları ve bilgisayarlı odalar yer alacak. Tamamlandığında Sakarya, tarihinin en büyük kültür sanat yatırımına kavuşacak. Hayırlı olsun" dedi.

Şehir Kütüphanesi'nin ihale sürecinin ardından hızla yapımına geçileceğini aktaran Başkan Alemdar, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, bakan yardımcılarımıza şehrimize gösterdikleri ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projede nerede ve neler yer alacak?

Şehir Kütüphanesi konferans salonu, tiyatro salonu, okuma ve araştırma salonları, çocuk kütüphanesi, özel sınıflar ve çalışma odaları, engelli okuma salonları ve bilgisayarlı çalışma odaları ile Sakarya'nın kültür ve sanat geleceğine ışık tutacak. Çocuklara hitap edecek ve çocuk kitaplarıyla dolu olacak bir kütüphane, özel sınıflar, çalışma odaları, engelliler için özel hazırlanmış bölümler, bilgisayar imkanının bulunduğu kısımlar ve yüzbinlerce kitaplı devasa bir kaynak yer alacak. Proje Mithatpaşa Mahallesi Donatım bölgesi SASKİ Teknik Birimler yanındaki arazide hayata geçirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Şehir Kütüphanesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika

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