Sakaryalı Balıkçılar Balık Sezonunu Açtı

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Balık sezonunun başlaması ile birlikte Sakaryalı balıkçılar, gerçekleşen tören eşliğinde Karadeniz'e açılarak 'vira bismillah' dedi.

15 Nisan itibari ile sona eren Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçılar törenle denize açıldı. Su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Teknelerle denize açılan balıkçılar ve vatandaşlar, av sezonunu meşalelerle kutladı. Açılış programında konuşan Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, "Balıkçılığımızın daha fazla olmasını hem ilçemize hem de ilimizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunması temennisiyle sezonu açmış olacağız. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz" dedi. - SAKARYA