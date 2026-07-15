Sakarya’da 15 Temmuz anma programı

Sakarya halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu sene-i devriyesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği'nin anma programında Demokrasi Meydanı'nda tek yürek oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10'uncu yıl dönümünde Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenledi. 10 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya'da o gece yaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. İstiklal Marşı ile başlayan programda kahraman şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eller şehitlere yapılan dualar için açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra darbe teşebbüsüne karşı koymaya çalışırken yaralanan gazi Belgüzar Güneş Topal, vatandaşlara darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Anma programında darbe girişimine ilişkin video ve kısa film gösterimleri yapıldı. Anma programında söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Hamdolsun ki bu milletin iradesi ve inancı, liderinin dirayetli duruşu, vatan sevgisi ve hainlere geçit vermeyen, canı pahasına müdahale eden bir millet vardı" dedi.

"Bu ezanı hainlere teslim etmedik"

Darbe gecesinde yaşananlardan bahseden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "15 Temmuz destanını yazan bu milletimiz, atalarının emanet bıraktığı bu toprakları; sadece bir kara parçası olarak değil, sadece bir arsa olarak değil, bu topraklarda yaşamanın bedelinin ağır olduğunu bu topraklarda yaşarken sadece yaşamanın yemekten içmekten ibaret olmadığını eğlenmekten ibaret olmadığını, bu topraklarda yaşamanın bedelinin kan olduğunu hiç unutmadı. Bizler 15 Temmuz gecesi, bize emanet edilen bu toprakların bedelini hatırlamamış olsaydık belki de uzaklardan bir hareket ile yatağından alınanlar gibi bizim de o gece sabah kalktığımızda devletimiz başka ellere geçmiş, bayrağımız indirilmiş olabilirdi. Hamdolsun ki bu milletin iradesi ve inancı, liderinin dirayetli duruşu, vatan sevgisi ve hainlere geçit vermeyen, canı pahasına müdahale eden bir millet vardı. Bizde o gece bu saatlerde işimizden yavaş yavaş çekilmeye başlamıştık ki, bir haber geldi; 'Askerde hareketlilik var'. Bir anda hep birlikte birbirimizi haberdar etmeye çalışırken saat ilerledikçe önce İstanbul'dan, sonra Ankara'dan ardından da Kocaeli tarafından tankların bize doğru yola çıktığının ve özellikle Kandıra'dan gelen tankların, özellikle Kartepe tarafından E-5 üzerinden gelen tankların önlerini nasıl keseriz diye tüm arkadaşlarımızla mücadele etmeye, görev dağılımı yapmaya başladık. Önce bu meydanda toplandık. Ardından işgal edilmeye çalışılan valiliğimize gittik. Ardından hala pes etmeyen tümenin önüne geldik. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile beraber biz bu toprakları, bu vatanı, bu bayrağı, bu ezanı hainlere teslim etmedik" diye konuştu.

"Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir terörist kalmadı"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "Devletimizi, milletimizi, geleceğimizi korumak için şaadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 15 Temmuz'a nasıl geldik, niye yaşadık, nasıl yaşadık; bunu iyi idrak edilip çocuklarımıza iyi anlatılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, coğrafyasından emin adımlarla yoluna devam etmekte. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü adımlarla yoluna devam Türkiye'nin önüne engel çıkartmak, diz çöktürtmek, bu milleti perişan etmek için birileri hesap yapıyor. Bu hesabı yapanlar sadece tek bir hesap tutmuyorlar. Bir kısmı PKK terör örgütü vasıtası ile Türkiye'yi diz çöktürmeye çalıştı. Tam 40 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafında terör eylemleri gerçekleştirdiler. Türkiye bunlara haddini bildirdi ve şuan Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir terörist kalmadı" diye konuştu. - SAKARYA