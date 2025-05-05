Sakatlanan Futbolcu Karga Tulumba Taşındı - Son Dakika
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Yerel

Sakatlanan Futbolcu Karga Tulumba Taşındı

Sedye yoktu, sakat futbolcu saha kenarına futbolcularca taşındı; görüntüler tepki topladı.

05.05.2025 20:01
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- Sedye olmayınca sakatlanan futbolcu karga tulumba saha kenarına taşındı

ERZİNCAN - Erzincan 1. Amatör Küme play-off final maçında sedye olmayınca sakatlanan futbolcu karga tulumba saha kenarına taşındı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Erzincan 1. Amatör Küme play- off final maçında Erzincangücüspor ile 24 Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında 24 Sağlıkspor'dan bir oyuncu sakatlık yaşadı. Saha içinde sedyenin bulunmaması ya da kullanılmaması nedeniyle, oyuncu futbolcular ve görevli kişiler tarafından kollarından ve bacaklarından tutularak adeta karga tulumba saha kenarına taşındı. Bu görüntü, hem tribünlerde hem sosyal medyada tepki topladı.

Maç, Erzincangücüspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakatlanan Futbolcu Karga Tulumba Taşındı - Son Dakika

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