SAKUT, Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimine Katıldı

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Söke Arama Kurtarma Derneği (SAKUT), Konya Sancak İtfaiyesi ve NEÜ KONSEM iş birliği ile düzenlenen 4. Dönem Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimine katıldı. SAKUT'u temsilen dernek başkanı Erkan Mermeloğlu ve yönetim kurulu kurucu üyesi Alev Yanar Çetinkaya, eğitime katılım sağladı.

Türkiye genelinden ve Aydın bölgesinden birçok STK ve sivil toplum gönüllüsünün yer aldığı bu başarılı organizasyonda, SAKUT üyeleri muhtemel afetlere karşı uzmanlıklarını artırma fırsatı buldu. SAKUT'tan yapılan açıklamada, "Bu başarılı organizasyonda yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Eğitimde emeği geçen tüm hocalarımıza ve Sancak İtfaiyesi yetkililerine sonsuz teşekkürler. Afetsiz yarınlarda buluşmak dileğiyle" denildi. - AYDIN