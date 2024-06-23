Salda Gölü'nde Nesli Tehlike Altında Olan Kızıl Geyikler Görüntülendi - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Nesli Tehlike Altında Olan Kızıl Geyikler Görüntülendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, geyiği sevdi ve daha sonra uzaklaşmasına izin verdi. Yetkililer, geyikleri gören vatandaşların yaklaşmaması ve bölgeden uzaklaşması gerektiğini belirtti.

23.06.2024 10:23
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(BURDUR) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün çevresindeki ormanlık alana bırakılan kızıl geyiklerden biri, yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından getirilen 23 kızıl geyik, Salda Gölü çevresindeki ormanlık alana bırakılmıştı.

Bırakılan kızıl geyiklerden biri, otlandığı sırada ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, kızıl geyiğin yanına kadar giderek bir süre sevdi. Kızıl geyik daha sonra uzaklaşarak ormanlık alana doğru gitti.

Yetkililer, bırakılan kızıl geyiklerin çiftlikte büyümelerinden dolayı evcil olduklarını ancak bazen saldırgan olabilecekleri için vatandaşların geyikleri gördüklerinde yaklaşmamalarını ve bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini bildirdi.

Salda Gölü\'nde Nesli Tehlike Altında Olan Kızıl Geyikler Görüntülendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü'nde Nesli Tehlike Altında Olan Kızıl Geyikler Görüntülendi - Son Dakika

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