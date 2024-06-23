Salda Gölü\'nde Nesli Tehlike Altında Olan Kızıl Geyikler Görüntülendi

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(BURDUR) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün çevresindeki ormanlık alana bırakılan kızıl geyiklerden biri, yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından getirilen 23 kızıl geyik, Salda Gölü çevresindeki ormanlık alana bırakılmıştı.

Bırakılan kızıl geyiklerden biri, otlandığı sırada ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, kızıl geyiğin yanına kadar giderek bir süre sevdi. Kızıl geyik daha sonra uzaklaşarak ormanlık alana doğru gitti.

Yetkililer, bırakılan kızıl geyiklerin çiftlikte büyümelerinden dolayı evcil olduklarını ancak bazen saldırgan olabilecekleri için vatandaşların geyikleri gördüklerinde yaklaşmamalarını ve bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini bildirdi.