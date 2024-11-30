Salihli Belediye Başkanı Nurlu: Maalesef Ülkenin En Yakıcı Sorunlarından Bir Tanesi İşsizlik

Yerel

(MANİSA)- Belediyeye çok fazla iş başvurusu olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Keşke daha fazla imkanlarımız olsa da iş olanağı yaratsak. Üniversiteyi kazanmak bir dert, okulu bitirmek bir dert, okul bittikten sonra iş bulmak daha da büyük bir dert. Maalesef ülkenin en yakıcı sorunlarından bir tanesi işsizlik" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, ANKA Haber Ajansı'na ilçedeki çalışmalarını anlattı.

Göreve geldikten sonra önceki döneme dair yolsuzlukların üzerine gittiklerini belirten Nurlu, "Öncelikle seçim süreci içerisinde bahsettiğimiz bazı yolsuzlukların üzerine gittik. Şu ana kadar eski yönetim ve sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına 11 suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Nurlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Adala kasabamızda atıl durumda olan küçük bir park vardı oraya Hermos adını verdiğimiz bir sosyal tesis inşa ettik. Çölyak hastalarımıza destek sağladık. Doğan Sakarya Parkı'na sağlık ocağı inşasını bitirdik. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız. Spor ve altyapı tesislerini iyileştirdik. Yine önceki yönetim tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Parkı'nda Atatürk büstü yapılmamış idi. Onu yapmak bize nasip oldu. Keza öğrencilerimize üniversite tercihi konusunda desteklerimizi sağladık. Şehir içinde ve şehir dışında yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Salihli'mizde eksik olan önceki yönetimin ihmal ettiği Türk Sanat Müziği Korosunu, müzik ve sergi etkinliklerini yeniden başlattık. Daha önceden coşkuyla kutlanmayan milli bayramlarımızı da Salihli halkıyla birlikte coşkuyla kutlamaya başladık. Taş değişim çalışmalarını hızlandırdık. Hızla ilerliyoruz. Yeşil alanlarımızı artırmaya gayret ediyoruz. Ziraat Odası işbirliğiyle tarım festivalini gerçekleştirdik. Salihli halkının talebi üzerine de mevcut olan Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın adını da Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirdik. Sanıyorum birkaç gün içerisinde de Vali Bey tarafından onaylanacak. Salihli Atatürk Kent Meydanı olarak Salihli'ye hizmet edecek."

"Çok kötü bir bütçe devraldık"

Nurlu, belediye bütçesine ilişkin ise "Sekiz ay önce çok kötü bir bütçe devraldık. 108 milyonla başladı borç ama daha sonra ortaya çıkan borçlarla birlikte şu an 150 milyonu geçen borcumuz var. Ama önceki yönetim tarafından ihmal edilmiş bir güneş enerjisi projesi varmış. Biz onu yeniden elle tutulur hale getirdik. Krediyi çıkarttık. Sanıyorum aralık ayında içerisinde de ihalesi gerçekleşecek. Salihli'mize çok ciddi bir gelir elde edeceğiz" diye konuştu.

"Üniversiteyi bitirmiş insanlar hala babalarından harçlık alır halde"

Belediyeye çok fazla iş başvurusu olduğunu da belirten Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Keşke daha fazla imkanlarımız olsa da iş olanağı yaratsak. Üniversiteyi kazanmak bir dert, okulu bitirmek bir dert, okul bittikten sonra iş bulmak daha da büyük bir dert. Maalesef ülkenin en yakıcı sorunlarından bir tanesi işsizlik. Üniversiteyi bitirmiş insanlar hala babalarından harçlık alır halde. Keşke iş imkanlarımız daha da geniş olsa yardımcı olmaya çalışsak" dedi.

"Seçimle gelen seçimle gitsin"

İktidarın SGK borçları, vergi borçları, kayyum atamaları, kreşler üzerinden yerel yönetimlere yönelik adımlarına ilişkin ise Nurlu, "Biz halkın seçtiği kişiyi yine halkın indirmesini isteriz. Seçimle gelen seçimle gitsin" dedi. Nurlu, kreş tatışmalarına ilişkin de "Hükümetin bu uygulamasını ben doğru bulmuyorum" diye konuştu.