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Salihli Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi Kuruyor - Son Dakika
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Salihli Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi Kuruyor

Salihli Belediyesi, deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Belediye birimlerinde görev yapan gönüllülerden oluşan bir Arama-Kurtarma Ekibi kuruyor. Ekip, Manisa AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Afet Farkındalık Eğitimlerine başlamıştır. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçenin deprem kuşağında olduğunu belirterek, ekibe katılan personellere teşekkür etmiştir.

Salihli Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi Kuruyor
05.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:47
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Salihli Belediyesi, deprem başta olmak üzere ilçede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı Belediye birimlerinde görev yapan gönüllülerden oluşan 'Arama-Kurtarma Ekibi' kuruyor. Manisa'daki Belediyeler arasında ilk defa Salihli Belediyesi bünyesinde bir Arama Kurtarma Ekibi kurulduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Afet Farkındalık Eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Salihli Belediyesi, doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda, Belediye birimlerinde görev yapan gönüllü personellerden kurulan Arama-Kurtarma Ekibi. Afet Farkındalık Eğitimlerine başladı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ilk eğitimde, Manisa ANDA Derneği üyesi Cengiz Yılmaz tarafından ekibe bilgiler verildi. Eğitimlerin, Manisa AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde teorik ve uygulamalı olarak devam edeceği belirtildi.

Salihli'nin ve bölgenin 1. Derece deprem kuşağında olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Arama-Kurtarma Ekibinde gönüllü olarak görev alan personellerine teşekkür etti. Afet bilinciyle hareket ederek göreve geldiği 2014 yılında ilçenin zemin etüt çalışmalarına başladıklarını ve 8 ciltten oluşan 'İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu' hazırladıklarına işaret eden Başkan Kayda, raporun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18.04.2017 tarihinde onay aldığını söyledi.

Birçok il ve ilçe Belediyesi'nin bu çalışmalara 6 Şubat depreminden sonra başladığını kaydeden Başkan Kayda, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan birçok doğal afet ilçemizi de derinden yaraladı. Salihli Belediyesi olarak sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde yaralarımızı birlikte sararken, olabilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için de arama kurtarma ekibimizi kuruyoruz. İnşallah, bir daha böyle acılar yaşamayız ve onlara da hiç ihtiyaç olmaz. Ekipte görev alan mesai arkadaşlarıma duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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