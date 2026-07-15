Salihli\'de 15 Temmuz sergisi duygu dolu anlar yaşattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açılan fotoğraf sergisinde İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin darbe gecesi çektiği kareler, vatandaşlara o geceyi yeniden yaşattı.

Salihli Kaymakamlığı tarafından "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Hamidiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutularak şehitler için dualar edildi. Program çerçevesinde ayrıca Asri ve Karaağaç mezarlıklarındaki şehitlikler ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinliklerin devamında Zafer Keskiner Sergi Salonu'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından darbe gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" açıldı. Türk milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği destansı direnişi belgeleyen fotoğrafların yer aldığı sergi, Salihlili vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlar, İHA objektiflerine yansıyan karelerle 15 Temmuz gecesinde yaşanan tarihi anları bir kez daha hatırladı. - MANİSA