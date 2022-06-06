Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı - Son Dakika
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Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı

06.06.2022 14:46
Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kırveli ve Caferbey mahallelerinde yapılan ara seçimlerde yeni mahalle muhtarları belli oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kırveli ve Caferbey mahallelerinde yapılan ara seçimlerde yeni mahalle muhtarları belli oldu.

31 Mart 2019 seçimlerinde Kırveli Mahalle Muhtarı seçilen Ahmet Avşar'ın görevden alınması, Caferbey Mahalle Muhtarı Selçuk Ocak'ın ise görevinden istifa etmesinin ardından 2 mahalle yeni muhtarını belirlemek için sandığa gitti. 2 bin 564 seçmenin bulunduğu Kırveli Mahallesi'nde muhtarlık için 6 aday yarışırken, kullanılan oyların 916'sını alan Mehmet Emin Kanat seçildi. 611 seçmenin yer aldığı Caferbey Mahallesi'nde ise 4 aday muhtar olabilmek için yarışırken, kullanılan oyların 211'ini alan Hürol Işık muhtar oldu.

Kırveli Mahalle Muhtarı Kanat ve Caferbey Mahalle Muhtarı Işık'ın mazbatasını alarak önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacağı öğrenildi. - MANİSA

Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı
Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı

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Kaynak: İHA

Salihli, Selçuk, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salihli'nin iki mahallesinde ara seçim yapıldı - Son Dakika

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