Salköprü'de 20 Aydır Mağduriyet Yaşıyoruz - Son Dakika
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Salköprü'de 20 Aydır Mağduriyet Yaşıyoruz

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Malatya Salköprü Mahallesi sakinleri, rezerv alan çalışmalarının yapılmamasından şikayetçi.

01.11.2024 13:31
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(MALATYA) - Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi sakinleri rezerv alan çalışmalarının 20 aydır yapılmaması nedeniye mağduriyet yaşıyor. Hasarlı olan binalarının yıkılmadığını söyleyen Songül Kuş, "Yıkım için ihalesi yapılmamış. Beş kişi konteyner kentte sürünüyoruz. Biz bir önce ihalenin yapılarak, çalışmalara başlanılmasını istiyoruz. Bu ne zamana kadar sürecek? 20 ay oldu bizi hala böyle bekletiyorlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 20 ayı gibi bir sürenin geçmesine rağmen yerinden dönüşüm ve rezerv alan mağduriyeti yaşayan vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Rezerv alan problemi yaşayan Malatya'nın mahallelerinden biri de Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü mahallesi sakinleri. Mahalle sakinlerinden bir grup ağır hasarlı binalarının önünde rezerv alan ilan edilen yerleri için bugüne kadar işlem yapılmadığını kendilerinin konteynırlarda zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek yetkilileri göreve çağırdılar.

Mahalle muhtarının kendilerine sahip çıkmadığını ifade eden mahalle sakinlerinden Derya Uçar, "Mahallemiz 20 aydır rezerv alana girdi. Hiçbir şekilde bir işlem yapılmıyor. Sağımız, solumuz yapıldı bizim burası kaldı. Muhtara ulaşamıyoruz, ulaştığımızda da 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gideceksiniz' diyor. Biz bıktık. Evlerimiz depremde yıkıldı, bir de muhtarımız yıkıyor. Mahallemiz rezerv alana girdi, gördüğünüz gibi halen tarla" dedi.

Hasarlı olan apartmanlarının bile yıkılmadığını konteyner kentte kaldıklarını dile getiren Songül Kuş ise, "Bizim oturduğumuz apartman hala yıkılmadı. Yıkım için ihalesi yapılmamış. Beş kişi konteyner kentte sürünüyoruz. Biz bir önce ihalenin yapılarak, çalışmalara başlanılmasını istiyoruz. Bu ne zamana kadar sürecek? 20 ay oldu bizi hala böyle bekletiyorlar" dedi.

Mahalle sakini Fatma Oğuz ise, "Yaptıkları toplantıda ilk burayı yapacaklarını söylediler. Neden yapmadılar? Oraları bırakıp, buralara da dönsünler. Milletle anlaşsınlar, artık sabrımız kalmadı. Kiralarımız artıyor, gücümüz yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salköprü'de 20 Aydır Mağduriyet Yaşıyoruz - Son Dakika

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